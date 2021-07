Costa garante que não está prevista uma remodelação do Governo

© EPA

Por TSF 03 Julho, 2021 • 09:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Costa afirma que não está prevista uma remodelação do Governo. Em entrevista ao jornal Público, o primeiro-ministro adianta que, mesmo perante as circunstâncias excecionais de extremo desgate com os ministros a governarem com a pressão e a incerteza da pandemia, todos os ministros têm cumprido.

António Costa defende a longevidade dos titulares das diferentes pastas, porque diz ser necessária estabilidade governativa.

Estas palavras surgem em jeito de comentário à capa de ontem do Expresso que já foi desmentida por Augusto Santos Silva na TSF. O ministro dos Negócios Estrangeiros foi dado como de saída do Governo porque confessou o desejo de deixar as funções governativas a tempo de poder regressar à vida académica.

Já sobre o futuro da vida profissional de António Costa e a expectativa de um cargo europeu, o primeiro-ministro diz que nunca faz planos nem estabelece metas para a vida política, mas volta a garantir que não anda à procura de emprego, porque tem uma tarefa que gosta muito e onde está empenhado a 100%.