Costa já felicitou "calorosamente" Lula da Silva e manifesta "grande entusiasmo"

O primeiro-ministro António Costa afirmou este domingo que já teve a oportunidade de "felicitar calorosamente" Lula da Silva pela sua eleição como Presidente do Brasil e manifestou "grande entusiasmo" com a perspetiva de trabalho conjunto nos próximos anos.

De acordo com os resultados oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (STE) do Brasil, o antigo Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva venceu a segunda volta da eleição presidencial deste domingo, derrotando o chefe de Estado em exercício, Jair Bolsonaro.

"Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente Lula da Silva pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

Enquanto secretário-geral do PS, António Costa manifestou apoio a Lula da Silva nesta eleição presidencial contra Jair Bolsonaro.