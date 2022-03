Costa mantém Marta Temido na Saúde e Pedro Nuno Santos nas Infraestruturas

A ministra da Saúde, Marta Temido © Manuel de Almeida/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, vai manter no novo Governo Marta Temido como ministra da Saúde e Pedro Nuno Santos nas pastas das Infraestruturas e Habitação.

Estas propostas de nomeação constam de uma nota no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado esta quarta-feira a lista de ministros do XXIII Governo Constitucional proposta por António Costa.

Marta Temido, natural de Coimbra, licenciada em Direito, especialista em administração hospitalar e filiada no PS desde o ano passado, é ministra da Saúde desde outubro de 2018, altura em que substituiu nessas funções Adalberto Campos Fernandes.

Nos últimos dois anos, esteve na linha da frente do combate à pandemia da Covid-19 em Portugal e passou a ser uma das figuras com maior notoriedade pública do Governo de António Costa.

Pedro Nuno Santos, natural de São João da Madeira e licenciado em Economia pelo ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão), foi líder da Juventude Socialista (JS) e desempenhou as funções de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares no primeiro executivo de António Costa até fevereiro de 2019.

Apontado como um dos mais prováveis sucessores de António Costa no lugar de secretário-geral do PS, conotado com a ala esquerda deste partido, Pedro Nuno Santos é ministro das Infraestruturas e da Habitação desde fevereiro de 2019.