Costa não passou "mandato para que o ofendam" e alerta que "muitos conhecem a história"

António Costa garante que a história "vai esclarecer" toda a polémica sobre a alegada pressão para manter Isabel dos Santos no Banco BIC, revelada pelo antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, no livro "O Governador". O primeiro-ministro reafirma que vai levar Carlos Costa a tribunal "pelo conjunto de mentiras, meias verdades e deturpações", e garante que tem "muito orgulho" no trabalho para estabilizar a banca.

À saída das celebrações do centenário do nascimento de José Saramago, Nobel da literatura, o primeiro-ministro lembrou "as dezenas de notáveis obras" que o escritor escreveu, contrastando com o livro de Luís Rosa, já que cada página "é um conjunto de mentiras, meias verdades e deturpações".

O primeiro-ministro defende que Carlos Costa "entendeu que devia montar uma ação política de ataque ao seu caráter", apesar de o antigo governador do Banco de Portugal "estar no seu direito". No entanto, também António Costa "tem o direito de se defender".

"Estou há anos na vida pública para não admitir que, quem quer que seja, mesmo que antigo governador, minta ao meu respeito pelos meus atos ou intenções. A história esclarecerá tudo e há muitos que conhecem a história", alerta.

Os tribunais vão julgar o caso, já depois de António Costa ter assumido que vai processar Carlos Costa para "apurar a esclarecer a verdade nos tribunais", com o primeiro-ministro a acrescentar que cada página "que vai conhecendo só justifica a decisão".

António Costa, que "não passou mandato a ninguém para que o ofendam", garante que "não precisa de andar a fazer polémicas", deixando para a justiça o esclarecimento das acusações na obra de Luís Rosa, sobre o mandato de Carlos Costa à frente do Banco de Portugal.

O primeiro-ministro destacou ainda a melhoria da economia portuguesa, "com bancos que conseguem desenvolver a sua atividade, sem que o país viva em sobressaltos". "Tenho muito orgulho no trabalho que desenvolvi", atirou.