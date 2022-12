Costa não perde tempo e muda Governo já para a semana. Pedro Nuno Santos volta ao Parlamento

António Costa © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

Por Francisco Nascimento 29 Dezembro, 2022 • 17:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois do anúncio da saída de Pedro Nuno Santos, António Costa não quer arrastar a crise governativa e prevê arrumar a casa já na próxima semana. A mudança no Ministério das Infraestruturas vai marcar o regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento como deputado.

Foi eleito pelo círculo eleitoral de Aveiro, como cabeça de lista, nas legislativas de janeiro deste ano, e vai assumir a cadeira na bancada do PS logo depois da tomada de posse do sucessor. A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada à TSF por fontes socialistas.

Em conversa com a TSF, membros do partido recordam o episódio de junho, com o célebre despacho do Ministério das Infraestruturas a anunciar uma solução para o aeroporto de Lisboa. Na altura, o lugar de Pedro Nuno Santos também esteve em causa, mas o ministro manteve-se no cargo.

Esse caso, para alguns socialistas, foi mais comprometedor do que o incidente atual. Agora, Pedro Nuno Santos deixa o Governo, mas com margem para trilhar caminho para a sucessão de António Costa, presumivelmente no final de 2025.

Entre os socialistas, há a expectativa sobre "que postura" Pedro Nuno Santos vai assumir no Parlamento, tendo em conta o seu perfil de liderança. "Vai tentar granjear a fama do 'fazedor' irreverente", antevê um militante do partido.

Saiba o que esperar dos próximos episódios desta crise no Governo. 00:00 00:00

Ano novo, vida nova? Costa arruma a casa no início de 2023

Ora, as mexidas no Governo vão acontecer já na próxima semana, de acordo com fontes do Governo, já que António Costa não quer perder tempo com o caso.

E, em cima da mesa, estará uma remodelação mais profunda, "significativa do ponto de vista político", que vai além da pasta das Infraestruturas, sob a liderança de Pedro Nuno Santos.

Os socialistas entendem que é altura de o primeiro-ministro legitimar a própria autoridade, "e não fazer apenas uma dança de cadeiras", num Governo que tomou posse apenas há nove meses, mas já conta com várias saídas.

Além de Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, a secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, também deixa o Governo com a queda do sucessor. No entanto, a secretária de Estado "pedronunista" pode vir a ser reconduzida pelo novo titular da pasta.

Caso contrário, Marina Gonçalves vai transitar para o Parlamento, como deputada, já que foi eleita por Viana do Castelo, em janeiro, e tem lugar assegurado na bancada socialista.

Costa "obrigado" a responder no Parlamento na próxima semana

O PSD já exigiu a António Costa "uma explicação cabal na Assembleia da República já na próxima semana", num debate de urgência marcado para quarta-feira. Também a Iniciativa Liberal apresentou uma moção de censura ao Governo, a segunda em apenas nove meses.

Ao contrário do debate de urgência, na discussão da moção de censura, com que a IL quer testar a força do Governo, o primeiro-ministro é "obrigado" a apresentar-se a debate, de acordo com o regimento da Assembleia da República.

Ao que a TSF apurou, os liberais devem apresentar a moção ainda nesta quinta-feira, o que significa que será discutida, provavelmente, também na quarta-feira.