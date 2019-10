Costa não quer riscos e se Passos Coelho fosse "homem de palavra" votava PS

© Lusa

Ana Catarina Mendes trouxe o nome de Passos Coelho para a campanha eleitoral do PS, lembrou a ausência do ex-líder social-democrata e atirou que se for "um homem de palavra" terá de votar nos socialistas no próximo domingo.

"Onde está Passos Coelho? Vaticinou que iríamos além da troika, mas que resultados seriam fracassados. Não está porque não é um homem de palavra, porque disse aos portugueses que se os resultados da nossa votação fossem positivos, votaria no PS", atirou a cabeça de lista do PS por Setúbal.

A socialista pediu aos portugueses que "não se enganem", já que o que Rio está a dizer aos portugueses "é uma mentira e um embuste".

No início do discurso, Ana Catarina Mendes lembrou que o seu primeiro discurso num comício foi na mesma Praça do Bocage que hoje a recebeu, quando havia fome em Setúbal e onde Alcindo Monteiro foi morto, "antes do governo de Guterres".

"Não vale tudo"

Agora, diz, o Governo de Costa está a fazer pela vida dos portugueses e pretende "erradicar a pobreza", um das grandes bandeiras de campanha do PS.

Pedro Marques tinha subido ao palco pouco antes, já com "saudades" da campanha das Europeias, e acusou Rui Rio de se fazer passar por um "paladino da credibilidade" que é, afinal, um "campeão do vale tudo".

"Rui Rio enganou profundamente os portugueses", realçou, frisando que "esta liderança de Rui Rio não merece melhor do que jogar para perder por poucos".

Além das críticas ao PSD, Pedro Marques disse também que o CDS vai "a caminho de ser outra vez relegado ao papel de partido do táxi".

O socialista acredita "que a esta grande vitória do PS corresponderá uma grande derrota da direita", recordando que a direita votou contra os passes sociais, uma medida que diz tanto a Setúbal.

"Não vale tudo em política, já percebemos que estratégia da direita era a do vale tudo. Não podemos correr o risco de deitar fora tudo o que alcançamos ao longo destes quatro anos", alertou Pedro Marques.

"Não corram riscos"

Por último, e no fim de um comício muito animado, António Costa voltou a alertar que as sondagens não são resultados e que é preciso ir às urnas para escolher um Governo do PS.

"Os portugueses já sabem como é, mas um Governo sem o PS ninguém sabe como será. Deixo um conselho: Não experimentem, não corram riscos, porque será seguramente pior do que o atual", sublinhou o líder socialista.

António Costa atacou ainda o PSD e CDS, frisando que votaram "contra todas as mudanças importantes nestes últimos quatro anos".

"Votaram contra a reposição de salários, contra a reposição de pensões, contra a redução do IRS e o fim do pagamento da sobretaxa e contra a redução do pagamento especial por conta. Votaram contra tudo daquilo que melhora a vida dos portugueses", concluiu.