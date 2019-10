Costa no Pragal: "Prometi que se ganhasse as eleições vinha cá tomar um café"

Por Judith Menezes e Sousa 28 Outubro, 2019 • 13:12 Partilhar este artigo Facebook

A visita para cumprir a promessa estava anunciada mas, nem assim, Filipa e Carmita escondiam o entusiasmo: "Oh pá! Sério???", exclamava Filipa, perante o agora reeleito primeiro-ministro.

"Nós prometemos que votávamos em si e votámos as duas em si. Tenho que dizer a verdade, nunca pensei que cá viesse, mas fico tão feliz e contente". António Costa considerou este "um bom indício de que aquilo que combinamos com os portugueses é para cumprir".

As trabalhadoras do café mostraram surpresa pelo facto de Costa ter ido ao Pragal cumprir a promessa

"Acho que é um bom começo e ainda bem que estamos contentes e vamos assim para quatro anos, passo a passo, a cumprir o que prometemos", afirmou o primeiro-ministro, admitindo que outras promessas "levam mais tempo a cumprir, porque são mais exigentes".

António Costa foi acompanhado por Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada, conquistada pelo PS nas últimas autárquicas, e também, entre outros, por Ana Catarina Mendes, deputada eleita por Setúbal e agora líder parlamentar do PS.

A jornalista Judith Menezes e Sousa acompanhou a visita do primeiro-ministro ao café da estação do Pragal

A promessa tinha sido feita por António Costa, em setembro, durante a campanha eleitoral para as legislativas e teve como resposta a garantia de estas duas eleitoras, que se assumiam como votantes no PSD, de que iriam colocar a cruzinha no PS.

Há vinte anos ao balcão do "Ponto do Café", na estação do Pragal, Maria do Carmo trazia um recado do "patrão" para o primeiro-ministro: "Diga que o Centeno foi maravilhoso para os vossos ordenados, para a estabilidade". Estava dado o mote para António Costa elogiar a decisão, tomada pelo anterior governo do PS, de reduzir a taxa de IVA na restauração de 23% para 13%.

E para a pergunta dos jornalistas: "Pode prometer que Centeno fica?" - ora, aqui, António Costa não foi tão lesto na promessa. "A primeira pergunta, se querem saber se ele ficava, já está. Agora vamos ver. Vou recomendar para vir cá beber um café", brincou o chefe de Governo, tendo ouvido as funcionários dizer que estavam dispostas a ir falar com o ministro das Finanças.

Questionado sobre se também aconselha Rui Rio, o líder do PSD, a ir tomar um café ao Pragal, António Costa disse que "ele escolherá o café que deseja tomar".

Já sobre o debate do Programa de Governo, marcado para quarta e quinta-feira, no Parlamento, Costa disse não esperar facilidades, mas considerou que será plural porque a "Assembleia da Republica é a casa da democracia e é natural que estejam lá a pluralidade das opiniões dos portugueses expressas pelos representantes".

Depois de brindar com café a "quatro anos de estabilidade", o primeiro-ministro regressou de comboio até Lisboa, mas, em hora de ponta, a carruagem onde a comitiva entrou, estava apinhada e a viagem foi em modo de "sardinha em lata".