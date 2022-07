Costa "otimista" fala em "estabilidade política" e económica para atrair investimento

© Miguel A. Lopes/Lusa

O primeiro-ministro garante que Portugal oferece confiança "como poucos países" e, num jantar com empresários alemães, apela ao investimento no país. Na véspera da moção de censura ao Governo, com a crise no setor da saúde e com a inflação a crescer, António Costa volta a puxar pelo otimismo e destaca os pontos fortes de Portugal.

Embora admita que a crise no leste da Europa afeta a economia, defendeu que Portugal tem uma posição geográfica ideal para a transição digital e energética, e com as qualificações a subirem há vários anos consecutivos.

"Todos temos a realidade bem presente, mas a exigência não nos faz baixar os braços. Temos de arregaçar as mangas e pôr-nos ao trabalho", atira.

A inflação cresce, mas António Costa destaca que Portugal nem é dos piores, "com a sétima mais baixa no conjunto da União Europeia", graças às energias renováveis. Temos uma grande intensidade de corporação das energias renováveis. Cerca de 60 por cento da energia que consumimos já vem de fontes renováveis", lembra.

E, antes da moção de censura no Parlamento, o primeiro-ministro destaca que Portugal "tem estabilidade política como poucos países têm", além da segurança interna, já que "somos classificados como o quarto país mais seguro do mundo".

"Em tempos de guerra, isto não é pouco", salienta.

São pontos positivos, que merecem o destaque de António Costa, para "agarrar o investimento", e colocar Portugal como "parceiro do reposicionamento das cadeias de valor na Europa".

"Somos um país que pode ser parceiro neste reposicionamento das cadeias de valor e essa é uma oportunidade que nós temos. Ou a agarramos ou não a agarramos. Quando as questões se colocam desta forma, não há escolha: temos de a agarrar", concretiza.

António Costa apela ao que todos "se foquem" ​​​​​​​nesse escolha, agarrando a oportunidade, num trabalho que "tem de ser feito em conjunto", mas com uma "trajetória de crescimento", apesar das incertezas.