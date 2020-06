Costa pede a portugueses que saiam com segurança em semana de feriados

© Luís Forra/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, apelou, este sábado, aos portugueses para que tenham cuidados redobrados e que "saiam em segurança", num momento em que se aproxima uma semana com dois feriados e depois de várias semanas de confinamento.

"Quando se avizinha uma semana marcada por dois feriados, muitos portugueses depois de muitos meses de confinamento em que a palavra foi 'fique em casa', querem, seguramente, aproveitar esta semana em que possam usufruir, mas com uma nossa nova palavra de ordem que é 'saia em segurança', disse António Costa, em Portimão.

O apelo do primeiro-ministro foi feito durante a sessão de inauguração de uma nova unidade hoteleira em Alvor, no concelho de Portimão, depois de presidir à abertura oficial da época balnear, na Praia da Rocha, naquele concelho do distrito de Faro.

