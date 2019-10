O homem que irritou António Costa em Lisboa é um antigo autarca do CDS, e pode estar aí a explicação para a reação de António Costa.

Por Ana António 06 Out, 2019 • 09:13

Ricardo Araújo Pereira lamentou no Governo Sombra que o primeiro-ministro não tenha tido a "presença de espírito" para gerir a situação com mais calma, e avançou uma teoria para explicar a explosão de Costa: talvez o primeiro-ministro tenha pressentido no homem que o abordou algum tipo de "feromona" ligada a Assunção Cristas. O humorista referia-se ao "dom" que a líder do CDS parece ter para irritar António Costa.

