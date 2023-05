Costa pede respeito pela diferença no Dia Internacional contra a Homofobia

Em 2022 foi hasteada a bandeira do arco-íris em S. Bento © Reprodução Twitter/António Costa

O primeiro-ministro pediu hoje respeito pela diferença numa publicação nas redes sociais em que substitui a sua foto de perfil pela bandeira do arco-íris, para assinalar o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia.

"Num mundo marcado pela guerra, pelas divisões e segregação, faça cada um a sua parte para lutar por um mundo de paz, igualdade, liberdade, tolerância e respeito pela diferença. Direitos Sexuais são Direitos Humanos", escreve António Costa em publicações nas redes Twitter e Instagram nas quais o seu perfil é substituído pelo arco-iris da bandeira LGBTI.

O chefe do executivo pede aos portugueses para erguerem a sua voz no "combate ao preconceito, à discriminação e a todas as formas de violência em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e caracteríticas sexuais".

No Twitter, António Costa republica a sua mensagem de 2022, quando esteve hasteada a bandeira do arco-íris na residência oficial de S. Bento.

Num mundo marcado pela guerra, pelas divisões e segregação, faça cada um a sua parte para lutar por um mundo de paz, igualdade, liberdade, tolerância e respeito pela diferença. Direitos Sexuais são Direitos Humanos. #IDAHOT2023 https://t.co/EqVCI838Id - António Costa (@antoniocostapm) May 17, 2023

"No Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, hasteei a bandeira arco-íris reafirmando o nosso compromisso contra o preconceito. Continuaremos a desenvolver políticas públicas de combate à discriminação. Por um país mais igual, livre e inclusivo", escreveu o chefe do Governo na publicação de 2022.

