Costa promete novo pacote de ajuda às famílias e empresas, ganhar tostões no turismo algarvio e outros destaques TSF

© Global Imagens (arquivo)

Por TSF 20 Julho, 2022 • 20:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Parlamento debateu esta quarta-feira o Estado da Nação. Entre as acusações da oposição, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou um novo pacote de ajuda às famílias e empresas que só chegará em setembro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confessou que não viu o debate, mas sugeriu que se adotassem novas medidas para mitigar o impacto da guerra na vida e no bolso dos portugueses.

No final do debate, o novo presidente do PSD assistiu à discussão no Parlamento e não poupou críticas a António Costa, acusando o primeiro-ministro de "foclore político".

No que diz respeito à situação dos incêndios, o distrito de Vila Real é o que continua a reuniu maior número de operacionais. O fogo em Murça está em fase de resolução, mas o dispositivo da Proteção Civil mantém-se no terreno para evitar qualquer descontrolo provocado pelo forte vento que se faz sentir naquela região.

E em tempo de férias, muitos são os turistas que se deslocam até ao Algarve para a praia, mas também há mobilidade de trabalhadores. No turismo algarvio, conta a reportagem da jornalista da TSF, Maria Augusta Casaca, "há quem trabalhe 12, 14 ou 16 horas" por dia para ganhar mais dinheiro.

E mais acima, há um novo Alentejo a despontar nas margens de Alqueva à boleia da procura turística que aqui garante tranquilidade entre montes e serras. Férias com internet lenta e rede móvel fraca? "Os clientes até acabam por gostar", diz uma empresária.

No topo da atualidade internacional, estão as declarações mais recentes do presidente russo, que quer impor uma nova ordem mundial. Já o seu chefe da diplomacia, Serguei Lavrov, avisa que a guerra vai estender-se no território ucrâniano, além da região do Donbass.

A Organização Mundial da Saúde está preocupada com o aumento das infeções por Covid-19 em todo o mundo. Em seis semanas, os contágios duplicaram.

Em Itália, mais um sinal da crise política. Os partidos que suportam o Governo rejeitaram o apoio a uma moção de confiança a Mário Draghi.

E a terminar, um alerta da Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas: há pequenos produtores de vinho à beira da falência.