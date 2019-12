Costa quer instituições europeias a aproveitar "potencial por explorar" do Tratado de Lisboa

© Inácio Rosa/Lusa

O primeiro-ministro António Costa apelou este domingo para que as instituições europeias e os Estados-membros aproveitem o "vasto potencial por explorar" do Tratado de Lisboa para desenvolver políticas que respondam aos anseios dos cidadãos.

"Às instituições europeias e aos outros Estados-membros, deixo um apelo para que, em vez de embarcar em reformas institucionais estéreis, aproveitemos o vasto potencial por explorar do Tratado para desenvolver políticas que respondam aos legítimos anseios dos nossos cidadãos", escreveu António Costa na sua conta oficial na rede social Twitter.

Na mensagem, o primeiro-ministro convidou ainda os Estados-membros a "celebrar a União Europeia como comunidade de valores", o espaço "comum de paz, democracia, liberdade e prosperidade partilhada".

A mensagem de António Costa foi escrita em português, inglês e francês.

Hoje celebra-se o décimo aniversário da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, assinado em Lisboa em dezembro de 2007, durante a anterior presidência portuguesa da União Europeia.

Também hoje inicia funções a nova Comissão Europeia, com a presidente Von der Leyen a participar numa cerimónia de celebração dos 10 anos do Tratado de Lisboa, que marca também a 'estreia' do novo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.