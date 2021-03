Costa quer ir mais longe no SNS. "O investimento em saúde tem de ser sempre prioritário"

António Costa © EPA

António Costa defendeu esta manhã que "o investimento em saúde tem de ser sempre um investimento prioritário" e que o investimento efetuado desde o início da legislatura comprova a grande aposta que foi feita no SNS.

Admitindo que ainda há muito por fazer, o primeiro-ministro garante que as verbas do PRR dão um novo impulso ao investimento no SNS.

O primeiro-ministro fez estas declarações na inauguração do centro de saúde da Nazaré, cuja conclusão - nas palavras do líder do Executivo - marca o arranque da construção de muitos outros. António Costa deseja votos de felicidades ao novo equipamento no centro de saúde da Nazaré e diz ter acompanhado "quase semanalmente" o processo de mais de um ano de construção.

Neste ano "ficou muito clara a extraordinária importância" do SNS, salienta o primeiro-ministro, realçando a excelência dos profissionais que nele trabalham e que enfrentam "a calamidade" que tem vindo a ocorrer este ano.

Costa realça que foi necessário reforçar o investimento na saúde em 1400 milhões de euros no último ano, com um aumento de 20 mil profissionais de saúde, contas líquidas desde 2016.

O Executivo comprometeu-se para que esta legislatura seja a grande legislatura de aposta no SNS, garante. Foram por isso acrescentados 500 milhões de euros no único orçamento suplementar dos últimos anos de governação, o que perfaz um investimento correspondente ao dos anteriores quatro anos.

Estão previstos mais 1200 milhões de euros para este ano de 2021, num total de 12.100 milhões de euros neste ano, frisando Costa que a injeção da bazuca europeia é de 14 mil milhões de euros.

Costa assegura que a rede de cuidados continuados é uma máxima prioridade, de forma a garantir camas para todos. A Tutela também garante que estão pensadas mais cem unidades de saúde para suprir as necessidades de todos os portugueses. "Não há bem maior do que a saúde", conclui o líder do Governo, depois de vincar a importância do investimento público no SNS.

