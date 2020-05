Governo aprova pagamento a artistas com eventos cancelados

António Costa em entrevista à TSF © Orlando Almeida/Global Imagens

O primeiro-ministro referendou a lei que estabelece medidas excecionais e temporárias para os agentes culturais, afetados pelo impacto da pandemia no setor. Numa nota enviada às redações, indica-se que fica garantido o pagamento total dos eventos cancelados, bem como a realização de espetáculos que respeitem as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A nota do gabinete de António Costa estabelece que "fica assegurado desde já o pagamento integral aos artistas em caso de cancelamento ou reagendamento dos espetáculos provocado pela pandemia, com um pagamento não inferior a 50%, a pagar até à data em que o espetáculo estava agendado".

O Governo autoriza ainda a realização de "festivais e espetáculos de natureza análoga ao vivo, em recintos cobertos ou ao ar livre", desde que se respeitem as normas impostas pela DGS.

O comunicado conclui destacando que fica clarificada a realização de espetáculos "tão importantes para os portugueses" no período de verão, e a garantia de "um apoio financeiro, pelas entidades públicas, aos artistas que já tenham sido contratados, com legítima expectativa no pagamento."