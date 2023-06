Costa regressa ao Parlamento a 22 de junho para preparar conselho europeu

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

António Costa regressa ao Parlamento a 22 de junho para preparar o conselho europeu de 29 e 30 de junho. Será o regresso do primeiro-ministro aos debates em plenário, depois do debate de política geral de maio, que ficou marcado pelo caso Galamba.

Os líderes europeus voltam a reunir-se em Bruxelas nos últimos dias de junho, depois da última reunião a 23 de março. Na altura, a guerra na Ucrânia marcou a discussão.

Na conferência de líderes, que esteve reunida na manhã desta quarta-feira, ficou ainda definida a data para as eleições dos órgãos externos, a 23 de junho. Vão ser eleitos os quatro nomes para o conselho da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), definidos pelo PS e PSD.

Aos jornalistas, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, deu conta que o PSD já apresentou os dois nomes a que tinha direito para a ERC, pelo que a "crise institucional" na entidade reguladora ficará resolvida.

"É possível marcar com eficácia as eleições para a ERC. Estamos em condições de ultrapassar o que entendemos como uma grave crise institucional na ERC, depois do falecimento de Mário Mesquita e depois de, nos últimos seis meses, ter sido impossível fazer estas eleições", explicou.

Os nomes que o PS apresentou para a ERC são o de Helena Sousa e Telmo Gonçalves. Já os social-democratas indicaram Pedro Gonçalves e Carla Martins.