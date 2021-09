Costa relembra passado pessoal para dar empurrão a candidato do PS na Póvoa de Lanhoso

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), António Costa © Paulo Novais/Lusa

António Costa parou este sábado na Póvoa de Lanhoso para dar "uma grande força" ao candidato local do PS Frederico Castro, relembrando a sua própria candidatura a Loures, em 1993, para dizer que "não há derrotas nem vitórias antecipadas".

Numa curta paragem de cerca de 15 minutos, António Costa tirou fotos com crianças, visitou a sede de campanha do PS e referiu que se deslocou à vila do distrito de Braga para dar uma "grande força" a Frederico Castro.

"A Póvoa de Lanhoso chegou também a hora de mudança", afirmou o secretário-geral do PS.

Sentando-se à mesa do café com o secretário-geral adjunto do partido, José Luís Carneiro, e com o cabeça de lista à Câmara local, António Costa relembrou a sua própria candidatura em Loures, em 1993, para garantir que "não há vitorias nem derrotas antecipadas".

"A primeira vez que concorri a uma câmara, o Guterres convidou-me e disse assim: 'eh pá, olha é uma câmara que não temos hipótese nenhuma. Não temos hipótese nenhuma, mas precisamos de alguém que vá para lá fazer o combate, és um tipo novo...'. E eu vou. E a verdade é que na noite das eleições foi 0,7% de diferença, íamos ganhando", referiu.

A seu lado, Frederico Castro garantiu que as "coisas estão muito bem encaminhadas" e que se nota que "as pessoas estão cansadas" dos executivos do PSD, alertando que, apesar de há quatro anos ter ficado apenas a 152 votos da vitória, "é preciso esperar pelo dia e fazer as contas no fim".

"Há oito anos ficamos a 10%, há quatro anos ficámos a 1%, e este ano vamos superar essa fasquia", perspetivou.

Na altura da chegada dos cafés, Frederico Castro garantiu aos jornalistas que o secretário-geral do PS estava "disponível" para os pagar, apesar de as pessoas estarem "tão estimuladas" e "hipnotizadas" com a presença de António Costa que "já nem têm vontade de tomar café".

"Eu não sei qual é o salário do primeiro-ministro, mas é capaz chegar para uns cafés", salientou o candidato, respondendo aos jornalistas que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não serve o propósito porque "tem que dar para outras coisas bem mais importantes para o país e para a Póvoa de Lanhoso".

Despedindo-se da população, António Costa seguiu depois para Celorico de Basto, num dia onde irá percorrer vários concelhos da região Note para apoiar os candidatos locais.

Em 2017, o PSD ganhou as eleições autárquicas na Póvoa de Lanhoso com 43,52% votos (quatro mandatos), o PS ficou em segundo lugar com 42,52% votos (três mandatos), seguindo-se o Movimento de Alternativa Democrática (10,58%) e o PCP-PEV (0,86%), não elegendo nenhum vereador.

Nas eleições marcadas para dia 26 de setembro concorrem à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso Frederico Castro (PS), Avelino Silva (PSD), Manuel Joaquim Silva (CDU), João Pinheiro (CDS-PP), Carlos Barbosa (Chega), Paulo Silva e José Barros (Nós, Cidadãos).