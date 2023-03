Costa responde a Marcelo: "Uma coisa muito importante é que cada um deve atuar no momento próprio"

© António Cotrim/Lusa

O primeiro-ministro refutou esta quarta-feira as críticas da oposição sobre o pacote "Mais Habitação" e deixou um recado ao Presidente da República sobre a importância de garantir que cada um atua "no momento próprio".

"Uma coisa muito importante na política e nos órgãos de soberania é que cada um deve atuar no momento próprio. Este é o momento de ouvir", atirou na Assembleia da República, numa referência às palavras recentes de Marcelo Rebelo de Sousa sobre as medidas para a habitação. O primeiro-ministro assegurou que o Governo saberá "ouvir e decidir", pedindo que cada coisa seja feita no seu momento.

No debate sobre política geral no parlamento, António Costa foi questionado pelo PSD se estaria disponível para incluir medidas dos sociais-democratas no pacote do Governo 'Mais Habitação', considerando que este "falha em quase tudo", apesar de reconhecer medidas positivas nos licenciamentos e apoios às rendas e créditos à habitação.

"No resto, falha em tudo, já abrimos o melão, já provámos e já percebemos que o melão não é bom. Como disse o senhor Presidente da República, é uma lei-cartaz", acusou o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento.

Nas respostas às críticas da oposição, lembrou que o Governo "não começou pelo telhado", mas sim com várias medidas desde 2015, mobilizando "2600 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para políticas de habitação".

"Cada coisa deve ter o seu tempo próprio. Prolongamos a discussão pública, com humildade, e vários partidos têm iniciativas legislativas e o PS viabilizou para que possam ser consideradas", assinalou, pedindo ao PSD para "não dizer que o melão é mau, quando ainda nem conhecem o melão".