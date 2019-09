Costa responde a Rio: "Não me atingiu, atingiu a dignidade da campanha"

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Em plena campanha eleitoral, António Costa quebrou o silêncio e foi "obrigado" a responder a Rui Rio, que sugeriu que o primeiro-ministro tinha de saber o que o ex-ministro da Defesa terá ocultado sobre Tancos.

"O dr. Rui Rio tinha estreita obrigação de saber que eu respondi por escrito a todas as questões que a comissão parlamentar me colocou sobre este caso, e que a Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu que nada me tinha a apontar. Rui Rio devia também saber que ao longo destes dois anos a justiça nunca me colocou qualquer questão e certamente, se tivesse alguma dúvida sobre o meu comportamento, tê-lo-ia feito. Não é aos 58 anos que lhe reconheço autoridade para fazer julgamentos morais sobre a minha atitude política", atirou António Costa.

"O dr. Rui Rio a mim não me atingiu, infelizmente atingiu a dignidade desta campanha eleitoral", disse.

Numa conferência de imprensa esta tarde, o presidente do PSD reagiu ao despacho de acusação do MP, que acusou 23 arguidos de vários crimes no furto e recuperação do material de guerra de Tancos. Rui Rio afirmou que Costa "ou sabe ou não sabe. E ambas [as hipóteses] são muito más".

"Perante um assunto desta gravidade o ministro da Defesa não avisa o primeiro-ministro? Sabemos que articulou com o presidente da concelhia do PS que também é deputado e não articula com o primeiro-ministro?", questionou.