Costa reúne-se segunda-feira com deputados do PS para preparar novo programa

O primeiro-ministro, António Costa © Mário Cruz/EPA

Por Lusa 17 Novembro, 2021 • 16:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro reúne-se com o Grupo Parlamentar do PS na segunda-feira, na Assembleia da República, antes da dissolução do parlamento, para preparar o novo programa a apresentar nas eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

"Será uma reunião de trabalho à porta fechada, destinada a fazer um balanço da legislatura que agora termina e a preparar com os deputados o novo programa", declarou à agência Lusa fonte da bancada socialista.

A último plenário da Assembleia da República está marcado para o próximo dia 26, pelo que a reunião de segunda-feira será a última de António Costa com o Grupo Parlamentar do PS que saiu das eleições legislativas de 2019.

Até ao final da próxima semana, segundo a mesma fonte da bancada socialista, haverá também um jantar de António Costa com os deputados do PS.

Além da preparação do programa eleitoral, o PS vai iniciar em breve o processo de escolha dos seus candidatos a deputados. Um processo em que as federações têm um papel considerado preponderante, já que lhes cabe indicar cerca de dois terços dos elementos de cada lista do respetivo círculo eleitoral.

O restante terço, de acordo com os estatutos do PS, é da responsabilidade direta do secretário-geral, que também indica os cabeças de lista socialista para cada um dos círculos eleitorais do território continental.

Com eleições legislativas marcadas para 30 de janeiro, as listas de deputados terão de estar formalmente fechadas até 20 de dezembro.

No caso dos socialistas, as comissões políticas federativas vão proceder a partir da segunda semana de dezembro a uma primeira aprovação das listas, cabendo depois à Comissão Política Nacional a aprovação final.