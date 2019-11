Costa saúda eleição da equipa de Von der Leyen e espera agenda "progressista"

Esta posição de António Costa foi transmitida na sua conta oficial da rede social Twitter © Lusa

O primeiro-ministro saudou a alemã Ursula Von der Leyen e os elementos da sua equipa pela eleição como membros da nova Comissão Europeia, afirmando esperar desenvolver em "estreita coordenação" uma "agenda progressista" para a União Europeia.

Esta posição de António Costa foi transmitida na sua conta oficial da rede social Twitter, momentos depois de o Parlamento Europeu ter aprovado o colégio da nova Comissão Europeia presidida por Ursula Von der Leyen, que iniciará assim funções no próximo domingo, 1 de dezembro.

"Parabéns Ursula Von der Leyen e à nova equipa da Comissão Europeia pela eleição de hoje. Aguardamos com expectativa o trabalho a desenvolver em estreita coordenação convosco e com o Parlamento Europeu para a implementação de uma agenda progressista para a União Europeia", escreveu o líder do executivo português.

O novo executivo comunitário, no qual a comissária designada por Portugal, Elisa Ferreira, será responsável pela pasta da Coesão e Reformas, foi aprovado pelos eurodeputados com 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções, num total de 707 votos expressos.