Costa saúda início de funções de Assis como presidente do Conselho Económico e Social

O primeiro-ministro, António Costa, saudou esta quinta-feira a posse do ex-eurodeputado socialista Francisco Assis no cargo de presidente do Conselho Económico e Social (CES), salientando que o seu Governo terá uma "relação de fértil cooperação institucional".

"No dia em que toma posse como presidente do CES, desejo ao doutor Francisco Assis as maiores felicidades. Prosseguiremos com o CES a relação de fértil cooperação institucional, como tem sido e, mais ainda, perante os enormes desafios do atual contexto", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

O primeiro-ministro deixou também uma mensagem dirigida ao ex-presidente do CES, António Correia de Campos, esta quinta-feira formalmente substituído por Francisco Assis.

Ao antigo ministro da Saúde António Correia de Campos "deixo o meu agradecimento e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo do último mandato neste importante órgão constitucional", escreveu António Costa.

Francisco Assis foi esta quinta-feira empossado no cargo pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, durante uma breve cerimónia que decorreu no Salão Nobre do parlamento, após ter sido eleito pelos deputados na sexta-feira passada, com uma maioria superior a dois terços dos votos.

Francisco Assis, no seu primeiro discurso como presidente do CES, fez "um apelo a uma disponibilidade especial para a promoção de alguns entendimentos, de alguns consensos e de uma grande concertação" neste "momento de crise e de incerteza".

"Estou certo de que há disponibilidade para isso. O apelo ao consenso não é o apelo a um país anestesiado, não é o apelo a um país que fique subitamente reconciliado em torno de qualquer tipo de pensamento único. Mas é justamente o apelo a que, na nossa diversidade, saibamos, pelo menos, falar uns com os outros", acrescentou Assis.