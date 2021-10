Costa sobre proposta do Orçamento. "É amigo do investimento e focado nos jovens"

© António Costa/Twitter

O primeiro-ministro assinou esta segunda-feira a referenda ministerial da lei que aprova a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 e as Grandes Opções do Plano (GOP), que dentro de minutos será entregue na Assembleia da República.

A assinatura foi publicada nas contas oficiais do primeiro-ministro nas redes sociais Instagram e Twitter.

"Assinei hoje a referenda ministerial da Lei que aprova o Orçamento do Estado para 2022, bem como as GOP", escreveu António Costa.

Na sua mensagem, o líder do executivo acrescenta que "é um Orçamento amigo do investimento, dirigido às classes médias e focado nos jovens".