Costa "surpreendido" por Pedro Nuno Santos ter sabido e autorizado indemnização a Alexandra Reis

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa © Elton Monteiro/Lusa

Por Cátia Carmo 24 Janeiro, 2023 • 12:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, confessou esta terça-feira ter ficado surpreendido com o facto de Pedro Nuno Santos afinal ter tido conhecimento e validado a indemnização à ex-secretária de Estado Alexandra Reis. Sem se querer alongar no tema, o governante realçou apenas que espera que seja concluído o trabalho da Inspeção-Geral das Finanças para se saber todos os contornos desta polémica.

"Fiquei tão surpreendido como o próprio, que constatou que afinal tinha sabido e dado autorização. As Finanças não sabiam, é um ponto sobre o qual não vale a pena qualquer tipo de insistência. Todos sabem que não houve qualquer tipo de informação ao Ministério das Finanças", afirmou António Costa.

Respondendo a André Ventura, que desafiou Marcelo a demitir o Governo, Costa realçou que está quase a cumprir-se um ano desde que os portugueses foram chamados a votar e que, nas urnas, deixaram uma "mensagem clara" de que querem é estabilidade.

"Se era necessária estabilidade há um ano, hoje mais do que nunca é necessária estabilidade. Já conseguimos recuperar economicamente da situação de pandemia, as empresas conseguiram resistir e avançar. No ano passado, pela primeira vez, as nossas exportações valeram mais de metade do nosso Produto Interno Bruto", argumentou o primeiro-ministro.