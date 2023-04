Costa tem de justificar porque é que ministros "mentem e omitem" sobre despedimentos na TAP

O vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz © Maria João Gala /Global Imagens (arquivo)

O PSD acusa o Governo de mentir e de omissão no caso do alegado parecer jurídico sobre o despedimento dos gestores da TAP, Manuel Beja e Christine Ounières-Widener. Depois das ministras da Presidência e dos Assuntos Parlamentares terem garantido que o parecer existir e que não seria entregue na comissão de inquérito à TAP, evocado o "interesse público", o ministro das Finanças referiu, mais tarde, que afinal o documento não existia.

No Fórum TSF, o vice-presidente social-democrata, Miguel Pinto Luz, pede que o primeiro-ministro venha esclarecer, ainda hoje, toda a confusão gerada em torno dos documentos com a fundamentação do despedimento dos gestores da companhia aérea. "Não podemos aguardar dias. Estamos a falar de horas. Aguardemos aquilo que o primeiro-ministro tem para dizer. Temos de ter uma resposta do primeiro-ministro para depois avaliarmos que iniciativas vão ser subsequentes para esta capacidade de gerir e conviver com a verdade", disse.

Miguel Pinto Luz defende que "António Costa tem de falar ao país e tem de justificar porque é os ministros mentem e omitem". "Não estão coordenados, cada um diz aquilo que entende e isto é mau para o Portugal, para o país e para a credibilidade das instituições públicas."