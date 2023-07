Costa trava descida e Marcelo cresce um ano depois. Galamba é o mais negativo

Marcelo Rebelo de Sousa com António Costa © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Judith Menezes e Sousa 21 Julho, 2023 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar de ainda estar em terreno negativo, o primeiro-ministro regista uma subida de opiniões positivas de 4pp, desde maio e uma descida das opiniões desfavoráveis.

O Governo acompanha a recuperação subindo de 23 para 26%, mas ainda são mais as avaliações negativas, com mais de metade dos inquiridos (54%) a criticarem o desempenho. Entre os eleitores do PS registam-se 20% de notas negativas.

A sondagem parece mostrar que o chamado caso Galamba continua a ter um impacto negativo no executivo: o ministro das Infraestruturas é, entre os cinco avaliados, aquele que tem a pior nota, com 69% de opiniões negativas (45% consideram mesmo o desempenho "muito negativo").

© Infografia JN

Manuel Pizarro, na pasta da Saúde, também baixa e regista o pior resultado desde que é avaliado, com quase metade dos inquiridos a darem nota negativa. Fernando Medina mantém-se, igualmente, com avaliação em baixa, mas recupera ligeiramente. Entre os eleitores do PS, as opiniões dividem-se sobre o ministro das Finanças: mais de metade considera o desempenho positivo, mas 25% avaliam como "assim-assim" e 20% consideram que tem sido "mau."

Ouça aqui o essencial desta sondagem 00:00 00:00

Entre os cinco ministros avaliados neste barómetro, Mariana Vieira da Silva que se mantém como a única em terreno positivo, reforça as opiniões positivas.

Na nova fase da coabitação com o Governo, o Presidente da República trava a tendência de queda que durava há um ano e escala para os 53% (vinha de 44%) de opiniões positivas, baixando em 10pp as notas negativas e distancia-se também terreno no campo da confiança dos inquiridos, quando comparado com o primeiro-ministro. Metade dos inquiridos confia mais em Marcelo Rebelo de Sousa do que em António Costa, apenas 15% depositam maior confiança no chefe de governo. E 29% dividem-se entre os dois.

© Infografia JN

A oposição mantém-se em terreno negativo e, apesar de uma ligeira recuperação de Luís Montenegro que tem estado mais visível na agenda política, é ainda André Ventura quem é apontado como a principal figura da oposição, com uma vantagem de dez pontos sobre o líder do PSD, nesta categoria.

Mariana Mortágua, estreia-se nesta sondagem como coordenadora do Bloco de Esquerda, em terceiro, com a mesma pontuação que registava Catarina Martins.

© Infografia JN

FICHA TÉCNICA

A sondagem foi realizada pela Aximage para TSF-JN e DN, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a avaliação dos políticos. O trabalho de campo decorreu entre os dias 6 e 11 de julho de 2023 e a taxa de resposta foi de 76,25%. Foram recolhidas 800 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 3,5%. Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.