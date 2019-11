David Justino, em "Almoços Grátis" © Sara Matos/Global Imagens

David Justino considerou, no seu espaço de comentário no programa "Almoços Grátis" , que seria uma boa ideia o primeiro-ministro participar no debate parlamentar apenas uma vez por mês. A sugestão adiantada por Carlos César mereceu a validação do vice-presidente do PSD, até porque ir ao Parlamento de 15 em 15 dias pode ser um desperdício de tempo.

"Sinceramente, eu penso que é uma perda de tempo, a não ser que o Governo não precise de tanto tempo para governar e precise de mais tempo para estar presente na Assembleia", apontou.

Na perspetiva do social-democrata, esta resolução tem várias vantagens: "Até por isso o papel dos pequenos partidos pode ser mais relevante, e para haver esse equilíbrio e ajudar a centrar as coisas."

"Com mais tempo disponível e debates setoriais, a par com debates globais, o próprio Parlamento também se sente de alguma forma mais valorizado na imagem pública que projeta", justifica David Justino. Estes novos "debates setoriais" justificar-se-iam com a alternância entre a presença de Costa e dos outros membros do Executivo, considerados pertinentes no momento.

"A nossa ideia, que, aliás, no passado já foi conversada com o líder do PSD, entre outros, é justamente tornar os debates quinzenais alternadamente com a presença do primeiro-ministro e com outros ministros que sejam requeridos, atribuindo uma maior componente temática a um dos debates quinzenais alternadamente", explica Carlos César.

O ex-líder da bancada parlamentar socialista entende que esta solução "fará com que o primeiro-ministro esteja mensalmente na Assembleia da República num debate com estas características e que os ministros também estejam nesse contexto".