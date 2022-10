Cotrim de Figueiredo não se recandidata e deixa liderança da IL em dezembro

Por Francisco Nascimento 23 Outubro, 2022 • 16:20 Partilhar este artigo Facebook

Para que o "partido continue a crescer" e seja "mais popular e mais abrangente a nível nacional", João Cotrim de Figueiredo anuncia que pediu a marcação de eleições antecipadas para a comissão executiva da Iniciativa Liberal (IL), já que "não será novamente candidato".

A convenção do partido, de caráter eletivo, estava já marcada para dezembro de 2022 e ganha especial relevância com o anúncio de Cotrim de Figueiredo. A convenção "será aberta à participação de todos os membros e irá eleger a nova Comissão Executiva do partido e aprovar a moção de estratégia global para os próximos dois anos".

"Faço-o após três anos à frente de uma equipa que difundiu as ideias liberais, que fez crescer a IL e que a tornou incontornável na cena política nacional. Esta decisão, pessoal e politicamente difícil, deve-se ao facto de entender que a estratégia para que o partido continue a crescer deve ser diferente daquela que o fez crescer de forma significativa até agora", lê-se numa nota de João Cotrim de Figueiredo, publicada nas redes sociais.

Ora, também em comunicado enviado às redações, pelo partido, lê-se que "João Cotrim Figueiredo comunicou que não será novamente candidato à liderança, dando a oportunidade a uma nova liderança de estar em funções com suficiente antecedência em relação aos próximos atos eleitorais, que terão lugar já a partir do segundo semestre de 2023".

No próximo ano, os partidos vão a votos nas eleições regionais na Madeira e, em 2024, há eleições europeias e eleições regionais nos Açores. Nas eleições legislativas de janeiro, a IL foi eleita a quarta força política, elegendo oito deputados.

No futuro do partido, "Cotrim Figueiredo irá manter-se disponível para reforçar o projeto político naquilo que a nova liderança entenda ser útil".

"O seu contributo para a consolidação e afirmação do projeto liberal em Portugal é inestimável, tendo enquanto Presidente da IL contribuído de forma muito relevante para a comunicação das ideias liberais e para o amadurecimento e crescimento da Iniciativa Liberal", lê-se no comunicado.

Os liberais prometem "aprofundar as ideias" do partido, que são "urgentes" em Portugal, como "mais liberdade económica, política e social".

Notícia atualizada às 16h50