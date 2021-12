Cotrim de Figueiredo reeleito líder da IL com 94,1% dos votos

© Manuel de Almeida/Lusa

Por Francisco Nascimento 12 Dezembro, 2021 • 12:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com 94,1% dos votos, João Cotrim de Figueiredo sai legitimado da VI convenção da Iniciativa Liberal (IL), já em período de pré-campanha eleitoral para as legislativas. O líder do partido espera eleger cinco deputados, e vai ser o cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa.

De acordo com os resultados anunciados pela mesa, a moção de estratégia global, cujo primeiro mandatário é Cotrim Figueiredo, teve 688 votos a favor, 22 abstenções e 21 votos contra.

João Cotrim de Figueiredo era o único candidato às eleições da IL, com a vitória garantida para um novo mandato, depois de dois anos em que juntou a liderança do partido à presença na Assembleia da República.

Com eleições antecipadas e uma meta ambiciosa de cinco deputados para as legislativas, o presidente liberal assumiu que esta é uma oportunidade que o partido não pode desperdiçar. As listas de deputados ainda estão a ser finalizadas, e o partido vai reunir-se em conselho nacional na próxima semana para aprovar os candidatos a deputados.

Depois da tomada de posse da nova comissão executiva, Cotrim de Figueiredo vai discursar pela última vez perante os membros do partido, antes do encerramento dos trabalhos.

A nova comissão executiva é uma equipa de continuidade, com poucas mexidas. Entra o professor catedrático Miguel Pina e Cunha e a advogada Ana Pedrosa-Augusto, que foi vice-presidente do Aliança, mas nas autárquicas já integrou as listas da Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa. Em sentido inverso, sai Maria Castello-Branco, uma jovem liberal que foi apontada com uma estrela em ascensão no partido, mas nem marcou presença na convenção.