Covid-19: Marcelo visitou infetados no Curry Cabral

O Presidente de República visitou esta quinta-feira três doentes infetados por covid-19 internados no Hospital Curry Cabral em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que teve oportunidade de falar com os três pacientes através de um intercomunicador. "Achei-os fisicamente bem, sem sintomas e psicologicamente bem, todos eles", disse o chefe de Estado, elogiando o serviços e as condições da unidade hospitalar.

Marcelo Rebelo de Sousa foi acompanhado pela ministra da Saúde, Marta Temido, diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, pela presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e pelo diretor do serviço de infecciologia.