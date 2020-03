Covid-19: PSD questiona Comissão Europeia sobre verbas para investigar vacinas

Na pergunta é mencionado que países como a China e os Estados Unidos estão já numa fase adiantada de desenvolvimento de vacinas © Fabio Frustaci/EPA

Um grupo de eurodeputados do PSD questionou esta sexta-feira a Comissão Europeia sobre a demora e a falta de verbas para a investigação de vacinas e tratamento do Covid-19. Numa pergunta escrita, com caráter de urgência, os deputados sociais-democratas questionam o atraso da União Europeia no reforço de verbas de 140 milhões de euros para a investigação da doença, apesar de ter "o maior programa de Ciência e Inovação do mundo" e ter uma "importante parceria com o setor farmacêutico", lê-se num comunicado da delegação do PSD no Parlamento Europeu.

Na pergunta, é ainda mencionado que países como a China e os Estados Unidos "estão já numa fase adiantada de desenvolvimento de vacinas e terapias contra a nova estirpe do coronavírus", com um investimento de cerca de 3.000 milhões de euros, muito maior do que o da Europa.

O surto de Covid-19 - a doença provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia - detetado em dezembro na China já provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram. Em Portugal, há 13 pessoas infetadas: nove no Porto, três em Lisboa e uma em Coimbra.

Além de 3.042 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça, Espanha, Reino Unido e Países Baixos.