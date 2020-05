Covid-19 reduz ordenados a uma em cada quatro famílias mas a confiança sobe

© António Pedro Santos/Lusa

É um sentimento duplo que transparece desta sondagem da Pitagórica para a TSF e JN: por um lado, começam a sentir-se os efeitos da crise Covid-19 nos bolsos dos inquiridos mas, por outro lado, existe um reforço na confiança numa melhoria da situação de saúde no próximo mês e na convicção de que o país tem meios para enfrentar o novo coronavírus.

No plano dos rendimentos, 42% dos inquiridos afirmam que a família perdeu rendimentos, enquanto a maioria (56%) ainda não teve qualquer alteração nas contas.

Entre os inquiridos, 26% dos agregados viram o ordenado ser reduzido por perda de trabalho / vendas / produção a pelo menos uma pessoa do agregado enquanto outros 21% sofreram perdas devido a lay-off.

Neste mês de abril, os portugueses surgem, no entanto, mais otimistas com a evolução da pandemia: 37% consideram que a situação vai melhorar no próximo mês (subida de 23pp face a março), 32% respondem que vai manter-se (subida de 27pp) e 27% mostram-se mais pessimistas e acreditam que a doença vai piorar (descida de 48pp).

Quando são questionados sobre o eventual contágio de familiares, mais de metade mostram-se otimistas e consideram "pouco ou nada provável" que alguém da sua família possa ser contagiado (56%, subida de 15pp face a março), enquanto 31% admitem como provável que familiares possam apanhar este vírus (descida de 10pp).

Regista-se um salto de 41 pp na convicção de que o país está "bem preparado" para o combate a esta pandemia (57%) enquanto 33% consideram que está mal preparado (descida de 47pp).

Aumenta também a perceção que o Sistema de Saúde "está preparado" para lidar com o número de casos registados até ao momento e com aqueles que poderá haver dentro de um mês.

Comparando com os valores de março verifica-se que todas as entidades / instituições registam subidas na avaliação da atuação no âmbito da preparação e combate à COVID-19 , com os hospitais / centros de Saúde e Polícia a levarem melhor nota. No fundo da tabela das avaliações está a Diretora Geral da Saúde.

Ficha técnica

A sondagem feita pela Pitagórica para TSF/JN mostra ainda que 63% concordam que o Estado devia proibir o despedimento de trabalhadores durante o estado de

emergência

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Pitagórica para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com o novo coronavírus. O trabalho de campo decorreu entre os dias 15 e 26 de abril, foram recolhidas 605 entrevistas telefónicas a que corresponde uma margem de erro máxima de +/- 4,07% para um nível de confiança de 95,5%.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores portugueses recenseados e foi devidamente estratificada por género, idade e região. A taxa de resposta foi de 68,75% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva.

A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.