Covid nos lares: "Em cada uma desta mortes sentimos que falhávamos um pouco"

A ministra de Saúde, Marta Temido, na audição conjunta perante os deputados da Comissão de Trabalho e Segurança Social, na Assembleia da República © António Cotrim/Lusa

Por Judith Menezes e Sousa 16 Setembro, 2020 • 10:36

"Houve planeamento" e "o Governo não baixou os braços": a duas vozes, com as ministras da Saúde e do Trabalho, o Governo explicou aos deputados como agiu no caso dos surtos de Covid-19 em lares de idosos.

Marta Temido chegou a dizer que "em cada uma destas mortes sentimos que falhávamos um pouco".

Aprendeu-se muito e de uma forma pesada" admitiu a ministra da Saúde. " Isso leva-nos a pensar que temos de ser melhor para a próxima e é isso que estamos a fazer", garantiu.

"A nossa grande preocupação tem sido nunca baixar braços" garantiu, por três vezes, Ana Mendes Godinho sublinhando essa "tem sido a prioridade desde março".

"O nosso objetivo é conseguir permanentemente implementar as medidas necessárias para proteger as pessoas", disse a Ministra do Trabalho invocando o reforço de meios financeiros e humanos, com dezoito brigadas que vão estar no terreno e a criação de uma linha telefónica "só de apoio" ao lares de idosos, que irá funcionar 24h por dia e sete dias por semana, além do reforço na testagem dos trabalhadores dos lares, "com critérios de níveis de risco em função da dimensão e risco".

Também presente nesta audição a ministra da Saúde Marta Temido afirmou que "desde março" a Direção Geral da Saúde avançou com diretivas especiais para os lares.

"O Governo não deixou de "planear e de ponderar as várias respostas, adaptando as soluções" ao longo do tempo.

As duas ministras estão a prestar esclarecimentos numa audição conjunta nas comissões parlamentares de Saúde e de Trabalho e Segurança Social na sequência de requerimentos apresentados pelo CDS-PP, PSD e pelo Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que foram aprovados por unanimidade no passado dia 03 de setembro pela Comissão de Trabalho e Segurança Social.

O surto de Covid-19 no lar em Reguengos de Monsaraz, foi detetado em 18 de junho e provocou 162 casos de infeção e 18 mortes.

Em atualização