João Gomes Cravinho está ferido "na credibilidade e autoridade política"

Paulo Rangel

Paulo Rangel, vice-presidente do PSD, considera que ministro dos Negócios Estrangeiros está ferido "na credibilidade e autoridade política" e exige um cabal esclarecimento no caso da derrapagem de mais de 1,8 milhões de euros nas obras do antigo Hospital Militar de Belém, denunciadas em 2021 pela TSF e que voltou às notícias esta semana.

O jornal Expresso noticiou este sábado que o ex-ministro da Defesa e atual ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, foi informado em março de 2020 de que o custo das obras no antigo Hospital Militar de Belém estava a derrapar. Segundo o semanário, que cita um ofício de março de 2020, com as obras já a decorrer, o diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN), Alberto Coelho, - hoje arguido por corrupção e branqueamento na Operação Tempestade Perfeita -, informou o ministro sobre "trabalhos adicionais" que já somavam quase um milhão de euros extra.

"O PSD considera altamente preocupantes as revelações feitas ontem pelo jornal Expresso a propósito do escândalo da derrapagem das contas das obras do hospital militar de Belém. Obras para que se estimava um custo de 750.000 euros e que, como se sabe, triplicaram de valor alçando ao valor de 3200.000 de euros", afirmou o social-democrata em conferência de imprensa a partir da sede do PSD no Porto.

"As revelações de ontem do semanário Expresso põem em causa as informações que o ex-ministro da Defesa Nacional João Gomes Cravinho fez na Assembleia da República. A gravidade destas revelações é, aliás, exponencial da pela circunstância do ex-ministro da Defesa ser agora Ministro dos Negócios Estrangeiros, contaminando também a sua autoridade e credibilidade política à frente da nossa diplomacia", considera Paulo Rangel.

O "conhecimento de uma derrapagem colossal pelo ministro mostra que ela nada fez para evitar para travar, para impedir e, portanto, que se conformou com essa derrapagem orçamental escandalosa", condena.

"O respeito devido às nossas Forças Armadas, aos nossos militares, ao seu prestígio, à sua reputação exige um esclarecimento imediato. Porque ocultou o Ministro o conhecimento do ofício número 486? Porque o ignorou? O que o levou a pactuar com a derrapagem do valor das obras no hospital militar de Belém? O que levou a dar nova vida e novo alento ao principal protagonista deste escândalo, quando o escândalo era já conhecido?", questiona Rangel.

E acusa: "O Governo está ocupado a gerir a sua sobrevivência, está ocupado a lamber as suas próprias feridas. Diante da decomposição progressiva do governo e da sua autoridade."

Segundo uma auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional - a que TSF teve acesso em abril de 2021 - as obras para a construção do Centro de Apoio Militar Covid-19 do Hospital Militar de Belém, em Lisboa, custaram quase 2.6 milhões de euros - três vezes mais do que o previsto (750 mil euros).

Notícia em atualização