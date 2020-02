Creches gratuitas para famílias mais carenciadas

A proposta do PCP tem sido defendida pelo secretário-geral do PCP © Aaron Burden/Unsplash

Depois da garantia de que haverá novos manuais escolares, sem obrigatoriedade de devolução, o PCP consegue luz verde do Governo para a gratuitidade da creche para as famílias do primeiro escalão e para as do segundo escalão a partir do segundo filho.

A proposta do PCP tem sido defendida pelo secretário-geral do PCP que, em visita recente a uma creche, considerou que cabe ao Governo decidir "as medidas necessárias para alcançar a gratuitidade da frequência da creche para todas as crianças até ao final da legislatura".

De acordo com a proposta do PCP "é garantida a gratuitidade de frequência de creche a todas as crianças cujo agregado familiar pertença ao primeiro escalão de rendimentos da comparticipação familiar". O PCP espera também luz verde do Governo para a frequência gratuita de creches para famílias do segundo escalão, a partir do segundo filho.

Pelas contas do PCP, 56 mil crianças devem ser beneficiadas com esta medida.