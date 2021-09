Creches gratuitas para todos já no próximo orçamento do Estado

Jerónimo de Sousa © António Cotrim/Lusa

Por Miguel Midões 21 Setembro, 2021 • 13:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jerónimo de Sousa congratula-se com o alcance que os comunistas conseguiram da gratuitidade das creches para famílias dos primeiro e segundo escalões, mas apenas para quem tem um segundo filho. Ainda assim, numa sessão com pais e mães, na Quinta das Conchas, no Lumiar, em Lisboa, o secretário-geral do PCP referiu que a abrangência não é satisfatória, é curta.

Recorde-se que a proposta do PCP aprovada foi de creches gratuitas para o primeiro escalão e, no caso de um segundo filho, também para o segundo escalão. Dois meses depois, o governo estendeu a gratuitidade a todos os detentores do segundo escalão com apenas um filho.

Assim, no orçamento do ano passado "entreabriu-se a porta", mas para Jerónimo de Sousa foi apenas um passo. "Foi muito exigente o diálogo, tendo em conta a resistência do Partido Socialista, mas foi possível concretizar este passo, tão importante para jovens casais", afirma.

Ouça aqui a reportagem da TSF 00:00 00:00

Num país com salários baixos, precariedade dos jovens e horários desregulados é preciso ir mais longe. "Apontamos a necessidade de abranger outros escalões", criando uma rede pública de creches e combatendo o défice demográfico que o país atravessa.

As negociações começam já no próximo Orçamento do Estado. "Isto não se faz sem verba orçamental. Definimos como objetivo 100 mil crianças com direito a creche gratuita e insistimos na ideia de que isto não é uma despesa, não é para aumentar o défice, é um investimento", refere. "Não se trata de atamancar com esta ou aquela solução, mas sim uma medida de fundo que tem muito a ver com o país que queremos ter no futuro", explica.

A medida da rede de creches gratuitas até aos 3 anos vai implicar despesa orçamental, mas o secretário-geral do PCP considera matéria de fundo e espera consenso universal, até porque se trata de uma medida que interessa a todos os portugueses, independentemente da cor política.

Na Quinta das Conchas, em Lisboa, Jerónimo de Sousa ouviu Márcia Barbosa, mãe de três filhos, dizer que "parecia uma criança a receber uma prenda de Natal", quando lhe ligaram a comunicar a gratuitidade da creche e quando soube que iria poupar mensalmente perto de 200 euros. Um alívio para quem recebe pouco mais do que o ordenado mínimo. "Como é que alguém que recebe o ordenado mínimo vai ter outro filho? Tem de escolher entre isso ou passar fome", contou.

A ideia foi corroborada por Sofia Lisboa, garantindo que "é cada vez uma decisão mais tardia dos casais", por haver, cada vez mais, famílias com baixos salários e com vínculos precários, que são "decisivos". "É uma questão de estabilidade, mesmo com baixos salários, muitas vezes decide", argumenta.