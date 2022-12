Crise política no Governo apanha Luís Montenegro fora do país

O presidente do PSD, Luís Montenegro © Paulo Novais/Lusa

Sucedem-se as reações à demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, mas Luís Montenegro escreveu apenas uma curta mensagem, limitada pelos 140 carateres permitidos pelo Twitter.

A reação oficial do PSD coube ao vice-presidente social-democrata, Paulo Rangel, o que levou a TSF a questionar onde está o líder do maior partido da oposição.

Luís Montenegro está fora do país por razões pessoais, respondeu a direção do partido, recusando esclarecer se o líder do PSD está ou não de férias, ou se regressa ao país ainda este ano.

A mesma direção alega que a presença física de Montenegro no país é irrelevante, já que em qualquer circunstância está a coordenar a reação do PSD.

Mesmo que estivesse em Portugal, reforça a mesma fonte, seria esta a estratégia social-democrata para responder às últimas demissões no Executivo.

No Twitter, Luís Montenegro acusa o PS de ter "traído a confiança" dos eleitores e critica António Costa, associando o primeiro-ministro e o Governo a "truques, habilidades e trapalhadas" que "geram instabilidade".

Os sociais-democratas vão continuar a exigir explicações, assegura, numa mensagem que termina com o slogan da sua candidatura - "Nova força, novo caminho".

Já esta quarta-feira foi Miguel Pinto Luz foi o nome escolhido para comentar a saída de Alexandra Reis.