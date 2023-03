Crise política nos Açores? "Pretendo ser referencial de estabilidade"

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro © Eduardo Costa/Lusa

Por Cátia Carmo 08 Março, 2023 • 15:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar da recente crise política, o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, prometeu estabilidade.

"Não posso estar a assumir as responsabilidades dos outros. Quero informar os portugueses, açorianos e democratas que pretendo ser referencial de estabilidade. Tenho cumprido, com muitas situações difíceis", sublinhou Bolieiro em declarações à CNN Portugal.

O deputado da Iniciativa Liberal (IL), Nuno Barata, rompeu com o acordo de incidência parlamentar feito com os sociais-democratas para apoio ao Governo Regional de coligação, que junta PSD, CDS-PP e o PPM.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação. A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e com o deputado independente Carlos Furtado (ex-Chega) e o PSD um acordo com a IL.

Ouça o comentário de Pedro Cruz, diretor-executivo da TSF 00:00 00:00

Com o rasgar do acordo da IL, os partidos da coligação e os apoios parlamentares representam, agora, 28 deputados, os mesmos do que a soma dos do PS (25), o BE (dois) e o PAN (um).

Também o deputado independente (ex-Chega) disse também se desvinculava do acordo de incidência parlamentar.

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados e, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da Iniciativa Liberal, um do PAN, um do Chega e um deputado é independente (eleito pelo Chega).

Questionado também sobre a saída de Luís Rodrigues da SATA para a TAP, Bolieiro confirmou que António Costa o informou sobre a saída.

"Fez o convite e eu disse que isso era um problema para os Açores, mas isso estava consumado. Confrontado com o problema, procurei encontrar uma solução", confirmou o presidente do Governo Regional dos Açores.

No entanto, recusou comentar se esperava outro tipo de atitude por parte do Executivo de Costa.



"Não vou comentar nem fazer avaliações do comportamento do Governo da República. As relações têm sido estáveis e de defesa dos interesses. Não pude deixar de reconhecer que isto era um problema para a SATA, mas que ia encontrar uma solução e já resolvi esse problema", acrescentou.