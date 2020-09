Crise política? "PCP não faltará a nenhuma solução. Dimensão dos problemas exige outra resposta"

Por Guilherme de Sousa e Inês André Figueiredo 06 Setembro, 2020 • 18:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No encerramento da Festa do Avante! mais polémica de sempre, a crise provocada pela pandemia foi tema central no habitual discurso de Jerónimo de Sousa na Quinta da Atalaia. O secretário-geral do PCP, perante uma plateia a cumprir as regras sanitárias, deixou avisos ao Governo para o futuro.

"A dimensão dos problemas exige outra resposta. O PCP está à altura das suas responsabilidades, do seu papel e dos seus compromissos com os interesses dos trabalhadores e do povo. Não vale a pena uns virem agitar com ameaças de crise política. O que se impõe é aproveitar todos os instrumentos para não permitir que os trabalhadores e o povo vejam a sua vida mergulhada numa crise diária", disse o lider comunista.

"Como não vale a pena apressarem-se, outros, a sentenciar que o PCP não conta, que está de fora das soluções de que o País precisa. Se há prova que o PCP já fez é que conta, conta muito e decisivamente, como nenhum outro, para assegurar avanços no interesse das classes e camadas populares. O PCP não faltará, como nunca faltou, a nenhuma solução que dê resposta aos problemas, não desperdiçará nenhuma oportunidade para garantir direitos e melhores condições de vida", acrescentou.

Num longo discurso fortemente aplaudido, Jerónimo de Sousa não se esqueceu de lançar críticas a PS e PSD (e também a Marcelo).

"De pouco valem declarações do PS de que não quer nada com o PSD se as opções que vier a adotar forem, mais coisa menos coisa, aquelas que o PSD adotaria, sem romper com orientações e compromissos que têm sustentado a política de direita.

Tanto mais quando se continuam a registar em matérias relevantes convergências entre os dois partidos, parte de um processo de rearrumação de forças posto em marcha, e em que o atual Presidente da República se insere, para branquear o PSD visando a sua reabilitação política e a cooperação mais intensa com o PS, indispensáveis à política de direita", criticou.

A pandemia trouxe uma nova crise económica e social, lamentou o secretário-geral comunista, que pediu a manutenção dos direitos dos trabalhadores mesmo durante os tempos "sombrios".

"Continuaremos a lutar pela eliminação dos cortes salariais associados ao lay-off, pela proibição dos despedimentos de todos os que vêm ameaçado o seu emprego e não apenas nas empresas com lucros", disse.

Para fazer face à crise, o PCP insiste que é preciso combater, além dos projetos unilaterais do PS, os extremismos mais à direita.

"Não há solução para os problemas nacionais nem resposta aos interesses dos trabalhadores e do povo com as opções do Governo PS nem com os projetos reacionários que PSD, CDS e os partidos seus sucedâneos - Iniciativa Liberal e Chega - a que é preciso dar combate."