Marcelo quer rapidez na decisão sobre novo aeroporto de Lisboa e rejeita crises políticas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar os resultados eleitorais, remetendo para os partidos políticos, mas sublinhou que, com os desafios que se adivinham para o futuro, não faz sentido que existam crises políticas.

"Não tenho nada a dizer, só que estamos numa legislatura que termina em 2023. Os próximos anos são fundamentais e crises políticas nos próximos anos não fazem sentido. As pessoas entendem a recuperação apenas no sentido de remendar e retocar aquilo que ficou atingido e destruído pela pandemia. Tem de ser mais do que isso, a ideia não é regressar ao que era antes da pandemia. É trazer para o futuro mais e melhor com as lições da pandemia", explicou.

Sobre o novo Aeroporto de Lisboa, o Presidente reconheceu que esperava que tudo ficasse decidido num prazo mais curto.

"Como em tudo na vida é evidente que o adiamento de decisões só complica, não descomplica, mas isto é um princípio político que apliquei e dei assim um horizonte amplo porque o mandato termina em março de 2026. Com a pandemia, as pessoas acharam que esta preocupação era secundária. Não vai haver turistas e, não havendo turistas, não é necessário um novo aeroporto. Não sendo necessário um novo aeroporto podemos decidir um dia mais tarde, quando houver turistas e, de repente, o turismo aumenta, as solicitações aumentam e reinicia-se um processo que, por natureza, demora muitos anos", defendeu o Presidente da República.

Já o presidente do Conselho de Administração da ANA - Aeroportos de Portugal disse que Portugal não deve ter uma nova infraestrutura aeroportuária antes de 2035/2040 e pediu uma solução política célere.

"A única solução que tem declaração de impacte ambiental é o Montijo, que pode ser construída amanhã. De Alcochete não sabemos e a nova versão do Montijo também não. Portanto, é preciso que haja esse estudo, que o poder político e os partidos se entendam sobre a convergência e nos deem a possibilidade e nos deixem construir", frisou.

