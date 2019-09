Cristas acusa Costa de não cumprir as promessas que faz

Assunção Cristas, líder do CDS © António Araújo / Lusa

Assunção Cristas acusou António Costa de não cumprir as promessas que faz e disse que o CDS desconfia quando escuta o secretário-geral do PS a insistir numa promessa antiga do partido, como é o caso da construção do hospital central do Algarve.

A líder centrista esteve esta segunda-feira à tarde onde em 2007 foi lançada a primeira pedra do prometido hospital, junto ao Estádio do Algarve, e nada aconteceu.

"Quando António Costa faz uma campanha toda a dizer que cumpriu é bom que o CDS venha aqui ao Algarve dizer que não, não cumpriram. O partido socialista não cumpriu em 2007 quando lançou a primeira pedra do hospital central e universitário do Algarve, não cumpriu em 2009 quando voltou a prometer este hospital e não cumpriu António Costa em 2015 quando fez desta uma promessa eleitoral para a legislatura que agora termina e portanto, quando vem ao Algarve fazer um comício e dizer que é agora que vai cumprir nós, obviamente, duvidamos", explicou Assunção Cristas.

Cristas lembrou que a saúde é um problema de enorme gravidade no Algarve e defendeu que é preciso resolver os problemas às pessoas enquanto não existe uma nova unidade hospitalar.

"No Hospital de Faro, uma consulta de ortopedia está com uma lista de espera superior a mil dias. São mais de três anos que as pessoas têm de esperar por uma consulta. Isto não é aceitável e nós defendemos investimentos no SNS, mas também temos de defender que as pessoas tenham o seu problema resolvido hoje e agora", afirmou a líder do CDS.

Questionada porque durante quatro anos o Governo PSD/CDS também nada fez, Assunção Cristas afirmou que o executivo de que fez parte esteve mais preocupado "em devolver a soberania financeira ao país". O hospital central do Algarve tem um custo estimado de 250 milhões de euros.