Ora falha uma. Ora falha duas. Ora falha três... Assunção Cristas bem admite que "sempre teve mais jeito para o andebol". Definitivamente, no basquetebol, o número de falhanços é superior ao de pontos marcados. Foi assim na colheita da beringela lá para os lados de Alpiarça, onde a líder do CDS se dedicou a dar uma mãozinha a um trabalhador indiano a apanhar os os frutos, mas o cesto do trator não foi alvo fácil.

A dez dias das eleições legislativas, Cristas ainda tenta apanhar os indecisos, mas o ritmo da campanha não tem estado para beringelas. Com as sondagens pelas ruas da amargura, Assunção apela aos jovens estudantes que deem uma ajuda nas colheitas sazonais, mas as urnas de voto parecem difíceis de acertar.