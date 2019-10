Cristas não diz se fica como deputada

Assunção Cristas, a ainda presidente do CDS © António Cotrim/Lusa

Por Cátia Carmo 08 Outubro, 2019 • 17:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, que durou cerca de uma hora, Assunção Cristas fez uma curta declaração e não respondeu a perguntas sobre o futuro da liderança do CDS, não indicando, assim, se ficará como deputada.

Pub Pub

"Naturalmente exprimimos ao senhor Presidente da República aquilo que tem sido sempre a posição do CDS e o compromisso com quem confiou o voto, que é o de sermos uma oposição a um Governo socialista que, naturalmente, sairá destas eleições, em consonância com o resultado eleitoral. Do lado do CDS faremos aquilo que temos feito: uma oposição sempre construtiva e representando aqueles que confiaram em nós", explicou a ainda presidente do CDS.

Pub Pub

À audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, Cristas apareceu acompanhada pelo eurodeputado do CDS Nuno Melo, Nuno Magalhães, até agora líder parlamentar, e ainda por Telmo Correia e Cecília Meireles, dois dos deputados eleitos pelo CDS.