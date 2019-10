"Inaceitável." Cristas reage após confusão na arruada do Porto

Por Gonçalo Teles com Lusa 03 Outubro, 2019 • 11:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, lamentou ao início da madrugada desta quinta-feira a tentativa de agressão de que foi alvo, esta quarta-feira, durante uma ação de campanha no Porto.

Pub Pub

No Facebook, a líder centrista agradeceu as "mensagens de solidariedade, apoio e preocupação" que recebeu e quis deixar vincada uma ideia: "Percorro todo o país e converso com todas as pessoas. Gostem ou não de mim. Apoiem ou não as minhas ideias e as propostas do meu partido. Converso sempre com todos. Todos. De forma educada e civilizada."

Pub Pub

No texto publicado, Cristas lamenta a abordagem de que foi alvo nas ruas da Invicta e escreve que "este tipo de situações são inaceitáveis", em especial numa cidade de que gosta "tanto".

Se alguém pensa, qualquer que seja a motivação, que me pode condicionar com este tipo de ações, desengane-se.

Assunção Cristas explica que também um membro da Juventude Popular acabou por se ver envolvido no episódio, deixando-lhe "uma palavra de carinho".

Por último, a líder do CDS garante que volta às ruas já esta quinta-feira - a caravana do CDS vai passar por Barcelos, Viana do Castelo, Ponte de Lima e Gondomar - e deixa um aviso: "Se alguém pensa, qualquer que seja a motivação, que me pode condicionar com este tipo de ações, desengane-se. Continuarei a defender as ideias em que acredito. Sempre em liberdade."

Em Barcelos, o​​​​​​ CDS já admitiu que não vai apresentar queixa contra a mulher porque "não é possível sequer identificar a senhora", dado que "foi tudo muito rápido".

A arruada do CDS-PP, com Assunção Cristas, no Porto viveu esta quarta-feira momentos de tensão, com protestos de pessoas contra o ex-governo PSD/CDS, empurrões e até uma tentativa de agressão à líder centrista.

Foi a terceira pessoa que, durante a arruada, gritou e protestou contra o anterior Governo, a que Cristas pertenceu, e as medidas de austeridade quando a tentativa de agressão aconteceu, junto à rua de Santa Catarina, por uma mulher que se aproximou de Cristas aos gritos e empurrou-a.