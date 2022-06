Cristina Rodrigues "formalmente acusada" de apagar "mais de quatro mil e-mails" do PAN

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O PAN confirmou, esta terça-feira, que Cristina Rodrigues, ex-deputada do partido e atual assessora do Chega, foi na segunda-feira "formalmente acusada pelos crimes de acesso ilegítimo e dano", por alegadamente ter eliminado mais de quatro mil e-mails do partido.

"No seguimento da informação que nos tem sido solicitada e com vista ao esclarecimento do sucedido, o PAN confirma que Cristina Rodrigues, atual assessora do Chega, foi ontem formalmente acusada pelos crimes de acesso ilegítimo e de dano. Os factos remontam a junho de 2020, tendo nessa altura Cristina Rodrigues acedido indevidamente a emails do PAN, eliminando mais de 4000 e-mails, tendo como objetivo prejudicar o partido e o seu funcionamento", pode ler-se no comunicado do PAN.

Na mesma nota, o partido afirma que o "apagão" foi feito "em coautoria" com outra ex-colaboradora e causou "danos absolutamente irreparáveis" ao PAN, devido ao histórico que foi destruído e já não poderá ser recuperado.

"À data, o PAN apresentou queixa contra desconhecido, tendo sido apurado durante a investigação a autoria dos crimes em causa. O PAN aguarda os ulteriores trâmites do processo, com confiança na justiça, lamentando profundamente os danos que foram causados por Cristina Rodrigues ao partido e, acima de tudo, à luta pelas causas que o partido representa", pode ler-se no comunicado do PAN.

Contactada pela TSF, Cristina Rodrigues disse ainda não ter recebido qualquer notificação.

"Ainda não fui notificada de nada e, estando o processo em segredo de justiça, não tenho como confirmar", reagiu Cristina Rodrigues.