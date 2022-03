Cristina Rodrigues do PAN para o Chega. Ex-deputada é a nova assessora

© José Sena Goulão/Lusa

A antiga deputada do PAN, Cristina Rodrigues, vai ser assessora do Chega na nova legislatura, e ficará responsável pela coordenação jurídica do partido. A deputada desvinculou-se do PAN poucos meses depois de ter sido eleita, em 2019, e passou a deputada não inscrita.

Em comunicado, o Chega explica que Catarina Rodrigues "prestará apoio, enquanto coordenadora jurídica, ao gabinete parlamentar, que beneficiará da sua considerável experiência parlamentar e de muitas causas nobres em que tem colocado o seu empenho".

"O Chega anuncia que a ex-deputada Cristina Rodrigues fará parte do gabinete de assessoria parlamentar, a iniciar funções no início da nova legislatura", escrevem.

O Chega é a terceira força política em Portugal, depois de ter conseguido eleger 12 deputados nas eleições legislativas, a 30 de janeiro.

Cristina Rodrigues já comentou a novo desafio profissional nas redes sociais, e explica que lhe foi "assegurada a possibilidade de continuar a trabalhar certos temas que acha prioritários".