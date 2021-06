Cristina Rodrigues fora do PAN há um ano. As dificuldades e lutas de uma deputada não inscrita

Cristina Rodrigues © José Sena Goulão/Lusa

Um ano depois de se ter desvinculado do PAN, Cristina Rodrigues garante que não se arrepende da decisão. Eleita pelo círculo de Setúbal, manteve-se na Assembleia da República como deputada não inscrita. Para a deputada, esta foi uma decisão acertada, que lhe possibilitou afirmar os valores e os princípios que a levaram à causa pública.

"O balanço deste segundo ano enquanto deputada é muito mais positivo do que o primeiro. Não é que no primeiro não tenha trabalhado; trabalhei, e houve algumas propostas importantes, mas a verdade é que havia efetivamente um condicionamento do meu trabalho." Cristina Rodrigues acredita que não haja dúvidas no que diz respeito ao seu trabalho: "Está visível a qualquer pessoa o facto de ter conseguido trazer temas que mais ninguém trabalhava antes, ou que tinham pouca atenção, e introduzir esses temas a debate e uma reflexão sobre isso."

O balanço é "muito positivo", garante a deputada. 00:00 00:00

No entanto, a parlamentar reconhece que estar-se sozinho e sem o suporte de um partido traz dificuldades. "É difícil", diz, entre risos nervosos. "Tenho uma equipa que é pequena, mas que é trabalhadora." Uma equipa também focada em cumprir o programa pelo qual a deputada foi eleita, argumenta. "Apesar de não ter o apoio de um partido, que obviamente faz a diferença, e apesar também de não estar inserida num grupo parlamentar, o que em termos regimentais também faz diferença, temos conseguido contornar todas as dificuldades", sublinha Cristina Rodrigues.

As intervenções que pode fazer são também muito limitadas. "Na outra legislatura, por exemplo, o deputado não inscrito poderia intervir. Tinha sempre um minuto em todos os debates, e isso foi algo que nos foi retirado nesta legislatura. Apenas podemos escolher cinco debates, e não pode ser qualquer tipo de debate, para intervir."

Cristina Rodrigues destaca o bom relacionamento com as outras bancadas parlamentares e diz que o facto de não estar obrigada à disciplina de um partido é "um pau de dois bicos": não ter o suporte da estrutura partidária "pode trazer alguma liberdade", mas há situações "mais complexas" em que esse apoio seria vantajoso na hora de tomar decisões.

Ouça Cristina Rodrigues, sobre as dificuldades sentidas na sua profissão. 00:00 00:00

"Tem de ser uma decisão tomada de acordo com os valores e com o programa pelo qual fui eleita, para não defraudar os eleitores", lembra. A deputada sabe que pode pedir ajuda aos colegas de ofício. Os deputados são "prestáveis", garante Cristina Rodrigues. "Por vezes, peço ajuda porque não sei algum procedimento burocrático, e todos são muito disponíveis", enaltece.

No futuro, Cristina Rodrigues admite juntar-se a um partido político, mas considera prematuro falar sobre o assunto. Porque a legislatura ainda está a meio.