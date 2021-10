"Cumpri o meu dever." Francisco Rodrigues dos Santos vai recandidatar-se à liderança do CDS

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS © Manuel de Almeida/EPA

Francisco Rodrigues dos Santos quer fazer do CDS um partido popular que está ao lado dos portugueses e responde às suas necessidades. Para isso, anunciou, esta sexta-feira, que vai recandidatar-se à liderança do partido e, em jeito de balanço dos resultados nas eleições autárquicas, pediu ao conselho nacional a marcação de uma reunião para análise dos resultados.

"Por sentir que cumpri o meu dever e que ninguém, nas mesmas condições, seria capaz de fazer melhor, vou colocar-me à disposição dos militantes do meu partido para continuar a liderar o CDS. Nesse sentido, pedi ao presidente do conselho nacional a marcação de uma reunião para análise dos resultados eleitorais e marcação de um congresso eletivo para ouvir o partido, discutir ideias e apresentar a minha estratégia aos militantes. Contem comigo e com um partido mais forte e coeso", revelou Francisco Rodrigues dos Santos.

Além disso, o líder do CDS ressalvou o facto de o partido estar no Governo dos Açores pela primeira vez.

"Passámos a estar no Governo dos Açores pela primeira vez na história. Neste momento só falta levar a marca do CDS ao Governo de Portugal. A nossa proposta nunca foi nem será um regresso ao passado", explicou o líder do CDS.

O anúncio da recandidatura do atual presidente do CDS surge horas depois de o eurodeputado centrista Nuno Melo ter afirmado que revelará dentro de dias se é candidato à liderança do CDS e depois de o líder parlamentar do partido, Telmo Correia, ter dirigido críticas à direção do partido, devido à polémica com a substituição da deputada Ana Rita Bessa na bancada centrista.

Na terça-feira, o líder parlamentar do CDS, Telmo Correia, tinha anunciado que Ana Rita Bessa seria substituída na Assembleia da República por Sebastião Bugalho. No entanto, o comentador e ex-jornalista renunciou a substituir a deputada no grupo parlamentar do CDS. O lugar deverá ser, afinal, assumido por Miguel Arrobas da Silva.

Esta foi a terceira saída na bancada democrata-cristã desde o início da legislatura, em 2019, depois de a antiga líder do CDS, Assunção Cristas, ter sido substituída por João Gonçalves Pereira, que, por sua vez, quando saiu cedeu o lugar a Pedro Morais Soares.