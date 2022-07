"Custa mais de cem mil euros." Ministra reconhece dificuldade em formar mais médicos

A ministra da Ciência e do Ensino Superior, Elvira Fortunato © Rui Manuel Farinha/Lusa

A ministra da Ciência e do Ensino Superior, Elvira Fortunato, reconhece que é muita a dificuldade em formar mais médicos e apresentou como principais motivos a formação cara e o facto de as universidades não terem condições.

No domingo foram divulgadas as vagas para o ensino superior no próximo ano letivo. Em Medicina o aumento foi de apenas cinco vagas no curso que dá acesso à profissão de médico. Ao todo são só 1500 vagas.

Questionada sobre estes números numa visita ao Instituto Politécnico de Viseu, Elvira Fortunato reconhece que não é fácil e explica porquê.

"Formar um médico a nível nacional custa mais de cem mil euros. Por outro lado, as universidades neste momento também não têm capacidade instalada para poder formar mais médicos. Não só em termos dos seus laboratórios, mas também de todo o acompanhamento que os futuros profissionais têm de ter. Estamos também a trabalhar nessa área, precisamos de formar mais médicos", explicou Elvira Fortunato.

A responsável pela pasta do Ensino Superior revelou ainda que o Governo quer apostar, para o próximo ano letivo, num aumento do número de vagas nos cursos que respondem às necessidades em áreas estratégicas como as tecnologias digitais, mas também a formação de professores.

"O mundo evolui, a ciência evolui, a tecnologia evolui e há uma deficiência muito grande hoje em dia na área das tecnologias digitais e também na formação de professores. Estamos, neste momento, com muita carência de professores para o ensino básico e secundário, que têm de ser uma grande aposta de todos nós. Este ano já aumentámos o número de vagas que estava inicialmente previsto para a formação de professores e temos de arranjar mais medidas no imediato para corrigir esse problema. Isto não é uma coisa só feita por nós, na área da Ciência e Ensino Superior, estamos também muito coordenados com o ministro da Educação, a trabalhar em conjunto", acrescentou a ministra da Ciência e do Ensino Superior.

O concurso nacional de acesso ao Ensino Superior começou esta segunda-feira e prolonga-se até ao dia 8 do próximo mês. Há mais de 53 600 vagas, é o número mais elevado da última década. Estão disponíveis mais de 1100 cursos, 38 dos quais são novos.