Da direita à esquerda, partidos reagem à morte do antigo líder do CDS

Da direita à esquerda, os vários partidos políticos reagiram este domingo à morte do antigo líder do CDS, Adriano Moreira, uma figura consensual no país.

"Uma referência maior do CDS" e uma "figura fundamental do século XX português", assinalou Nuno Melo, presidente do partido. Assunção Cristas, por sua vez, destacou o "testemunho de vida dificilmente igualável", sublinhando a "enorme coerência" e a "grande fidelidade aos princípios" em que o antigo presidente do CDS acreditava.

Pelo PSD, Luís Montenegro manifestou "profundo pesar" e assinalou que o antigo presidente do CDS "foi um 'grand seigneur' da academia e da política portuguesa". "Deixa-nos um legado riquíssimo de pensamento sobre valores e princípios sociais", escreveu o líder social-democrata no Twitter.

Adriano Moreira foi um "grand seigneur" da academia e da política portuguesa. Deixa-nos um legado riquíssimo de pensamento sobre valores e princípios sociais. Expresso à sua família e ao @_CDSPP o nosso profundo pesar e solidariedade. pic.twitter.com/CQcewPPztj - Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) October 23, 2022

Do PS, Carlos César referiu-se a Adriano Moreira como "uma referência da vida política portuguesa" e "um académico, um especialista em Relações Internacionais, em Segurança e Defesa Nacional que fez escola e deixou obra relevante".

"Uma personalidade que, depois de uma colaboração influente com o regime anterior, se encontrou com o Portugal Democrático em que participou ativa e construtivamente", destaca o socialista numa mensagem partilhada no Facebook, onde César lembra ainda a convivência com o centrista. "Aprendi sempre, em todos esses momentos, mesmo quando não concordava, o que era frequente, com o que dele ouvia", acrescenta.

Mais tarde, numa nota de pesar, o PS assinalou o "momento de tristeza" com a morte de um "destacado intelectual, que detinha já um século de existência marcada pela dedicação ao pensamento crítico e académico e à intervenção política e cívica".

O dia de hoje fica marcado pela notícia do falecimento do Prof. Doutor Adriano Moreira, destacado intelectual, cuja vida foi marcada pela dedicação ao pensamento crítico e académico e à intervenção política e cívica. pic.twitter.com/7yruTqEt4C - psocialista (@psocialista) October 23, 2022

André Ventura, líder do Chega, considera que a morte de Adriano Moreira "deixa-nos mais pobres", lembrando que "esteve dos vários lados da barricada" e "a todos enriqueceu". O também deputado anuncia que o partido vai apresentar um voto de pesar no Parlamento.

Nas redes sociais, André Ventura escreveu ainda que Adriano Moreira foi "um verdadeiro senador da política portuguesa e um pensador incomparável".

Também no Twitter, Inês Sousa Real, do PAN, lembra que Adriano Moreira é "reconhecido pelos diferentes quadrantes políticos" e que, ao longo do tempo, "tornou-se numa das personalidades históricas da política do nosso país".

"Adriano Moreira, tanto para dizer e seria sempre pouco. Um exemplo de serenidade na política, quando incompreendido e quando consensual", enalteceu, também no Twitter, o líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva.